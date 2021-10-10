المحافظون يتابعون سير الدراسة ويشددون على تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى، اليوم الأحد، عدد من المحافظين جولات تفقدية بعدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد، والاطمئنان على تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

محافظ الشرقية يتفقد مدرسة المستشار سامي عبد الحليم للتعليم الأساسي

شهد، صباح اليوم، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية طابور الصباح مع بداية العام الدراسي الجديد بمدرسة المستشار سامي عبدالحليم للتعليم الأساسي بقرية عرب الفدان، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي تصمنت كلمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وما حققه رجال القوات المسلحة الأبطال من بطولات سجلت بأحرف من نور في تاريخ العسكرية، ليقوم الجميع بتأدية تحية العلم والسلام الوطني.

محافظ الشرقية يهنئ الطلاب

وهنأ محافظ الشرقية التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق لأبنائنا التلاميذ في جميع مراحل التعليم المختلفة و الحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

محافظ الشرقية يشيد بالاجراءات الاحترازية

وأشاد محافظ الشرقية بالإجراءات الاحترازية المتخذة داخل المدرسة والتعامل بالشكل الأمثل مع طلاب وطالبات المدرسة وكذلك العاملين للحفاظ علي صحة وسلامة الجميع ، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا سعيدًا مليئاً بالأمل والتفاؤل وحب الوطن.

محافظ الأقصر يهدي التلاميذ الورود

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، بجولة ميدانية داخل عدد من المدارس بمدينة الأقصر؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد 2021ـ 2022، وذلك برفقة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وايمان عبد العال مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمد بغدادي مدير ادارة الأقصر التعليمية، وعدد من قيادات التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

وبدأ محافظ الأقصر، جولته بتفقد مدرسة الأقصر الثانوية بنات، حيث تجول داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، وهنأ الطالبات ببدء العام الدراسي الجديد، كما تفقد محافظ الأقصر مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

كما توجه «ألهم» إلى مدرسة وادي الملكات الإبتدائية المشتركة، حيث أهدى التلاميذ، عدد من الورود في جو يسوده البهجة والفرحة في بداية العام الدراسي الجديد.وشدد محافظ الأقصر، خلال الجولة، على الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور على المدارس بشكل دوري، والالتزام بالجدول المدرسي والمناهج الدراسية.

محافظ الإسماعيلية يشدد على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية من كورونا

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل الفصل الدراسي، إضافة إلى تطبيق اجراءات التباعد بين الطلاب.

وقال محافظ الإسماعيلية، خلال لقائه عدد من الطلاب اليوم الأحد أول أيام الدراسة، إنه لابد من تعقيم اليدين أول بأول وغسلها بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول والمعقمات.

وتفقد «بشارة» مدرسة الشهيد جواد حسني الإبتدائية ومدرسة النصر الإعدادية، للإطمئنان علي سير العملية التعليمية.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس أمام المدارس، خاصة خلال الساعة الأولى من الصباح، وطلب الدخول إلى المدرسة لتسهيل العملية التعليمة علي المدرسين.