حملات نظافة وصيانة أعمدة وتغطية بالوعات الصرف بمحيط مدارس الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين وتسوية الشوارع بالجليدر، والتأكد من تغطية جميع البالوعات بالطرق المؤدية إلي المدارس تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بمحيط المدارس، فضلاً عن تطهيرها من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروسات.

كما أكد المحافظ علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة.

حملات إشغالات مكبرة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، كثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتطهير والتعقيم ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، كما تم مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع أي وقوع أي حوادث لضمان سلامة الطلاب.

وشنت رئاسة مركز مدينة ههيا بشن حملة إشغالات مكبرة برئاسة الدكتورة سحر لطفي رئيسة المركز بقريتي كفر عجيبة والشبراوين والمدينة لإزالة الأكشاك الموجودة بجوار المدارس لفتح الطريق أمام الطلاب.

تطهير المدارس ورفع تراكمات القمامة

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بشن حملة نظافة موسعة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها بمحيط المدارس فضلاً عن تطهير وتعقيم المدارس لاستقبال الطلاب في جو بيئي صحي ونقي، كما قامت رئاسة مدينه منشاة أبو عمر برفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس حفاظاً على نظافة الشوارع لاستقبال الطلاب.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحمله نظافة حول المدارس وتعقيم المدارس من داخل الفصول حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتطهير المدارس ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة سير الطلاب أثناء توجههم للمدراس، كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحمله نظافة وتجميل الطرق المؤدية للمدارس.