تدريب مزارعي الشرقية على طرق الري الحديثة والأساليب العلمية في الزراعة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين، بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

المحافظ: تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين

وأوضح أن المحافظة تقدم جميع أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وأشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلي قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية موسعة بمقر الإدارة الزراعية بكفر صقر بحضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية، والدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور سعيد ضاحى أستاذ الحشائش بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والدكتورة منال عبدالصمد مدير محطة بحوث كفر الحمام والمهندس وليد الشوادفي إخصائي القمح بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بالإدارة الزراعية بكفر صقر وعدد من المزارعين.

طرق مقاومة الأمراض الخاصة بمحصول القمح

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح أصناف «مصر 1 - مصر 3 - سخا 95 جيزة 171» مثل طرق الري، ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهم، وطرق العلاج، وعلامات نضج المحصول، وتوقيت الحصاد، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض به، مشيرًا إلي انه تم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور.