ملامح مبدئية لدراما رمضان 2022.. مشاركات لأول مرة وتعاونات جديدة

بدت الملامح المبدئية لموسم الدراما الرمضانية لعام 2022، واضحة بشكل كبير بعد الإعلان عن عدد من التعاقدات لنجوم الموسم الجديد، والتي تشهد توليفات وتعاونات فنية جديدة، إضافة إلى عودة عدد من صناع الدراما بعد فترة من الغياب ومنهم من يخوض تجربة الدراما الرمضانية للمرة الأولى.

نيللي كريم كانت أحدث المنضمين إلى سباق الدراما الرمضانية 2022، حيث تكرر التعاون مع المخرج محمد جمال العدل للمرة الثانية بعد تعاونها الأول في مسلسل «لأعلى سعر» الذي عرض في الموسم الرمضاني 2017، ويتولى الكاتب إبراهيم عيسى كتابة المسلسل الذي يعتبر التجربة الأولى له في الدراما التلفزيونية، وفقا لما أعلنه المخرج محمد جمال العدل عبر حسابه على «فيس بوك».

تعاونات للمرة الأولى: رمضان وياسين.. منى زكي وكريم الشناوي

التعاون بين الفنان محمد رمضان والمخرج الكبير محمد ياسين، في مسلسل يشارك في السباق الرمضاني كان بمثابة مفاجأة للجميع، وخاصة مع عودة «ياسين» للدراما منذ آخر أعماله «أفراح القبة»، في 2016، وفقا لما أعلنه محمد رمضان عبر حسابه على «فيس بوك».

حالة من الجدل صاحبت الإعلان عن مشاركة الفنانة ياسمين صبري في تأليف مسلسلها الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو المسلسل الذي تعود به إلى السباق الرمضاني بعد غياب العام الماضي، لتخرج وتأكّد أنَّها فقط صاحبة الفكرة، ويتولى المؤلف محمد عبدالمعطي العمل على كتابة السيناريو في التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل «حكايتي»، عام 2019، والذي كان أول بطولتها المطلقة في الدراما التلفزيونية.

وبعد نجاحها الكبير في دراما رمضان 2021، تتواجد الفنانة منى زكي للعام الثاني على التوالي حيث تتعاون مع المخرج كريم الشناوي في مسلسل من إخراجه ومن تأليف الكاتبة مريم نعوم، ويشاركها البطولة الفنان إياد نصار، وفقا لبيان صادر عن الشركة المنتجة للمسلسل.

أمير كرارة يعود للدراما الوطنية

ويعود أمير كرارة إلى الدراما الوطنية بعد تجربة مكسلسل «نسل الأغراب»، وذلك من خلال بطولة الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي قام ببطولة الجزء الأول منه أحمد عز في الموسم الماضي، ويتولى كتابة الحلقات الكاتب باهر دويدار ومن إخراج أحمد نادر جلال.