التموين تطرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 30%

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول ضح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية وأفاد التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من حلوى المولد النبوي الشريف بمجمعات الشركة التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي بتخفيضات تتفاوت ما بين الـ25 إلى 30%، وأكدت التقارير الواردة إلى الدكتور على المصيلحي بأن الحلوى المتوفرة بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية ومن إنتاج شركات الوزارة.

سعر كيلو الحلوى تبدأ من 65 جنيها للكيلو

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، على أن سعر الكيلو بحلوى المولد بالمجمعات تبدأ من 65 جنيها، والإثنين كيلوا 130 والثلاثة كيلو 200 جنيه.

وأضاف أن مكونات العلبة تشمل فولية وسمسميه وملبن وبندق وأقراص بالمكسرات وجوزية وجوز الهند وغيرها من الأنواع الأخرى.

وأكد أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسم على أن الدكتور علي المصيلحي قد شدد على الشركة القابضة بضخ كميات كبيرة كل يوم بالمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء عن المواطنين بالمناسبات، وشدد أيضا على الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بتكثيف الحملات على أسواق حلوى المولد للتأكد من مطابقتها للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفة فى عرض حلوى غير مطابقة للمواصفات أو تضر بالصحة العامة للمواطنين.