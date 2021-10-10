الصحة تطلق حملة للحفاظ على الصحة النفسية.. تنطلق من «مستشفى العباسية»

أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

أنشطة ثقافية يالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي الوزارة، في بيان عنه، إنّ الحملة تتمثل في تنظيم يوم رياضي للمرضى، يتخلله إقامة مباريات لكرة القدم، إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية داخل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، بجميع أنحاء الجمهورية، وعددها 20 مستشفى ومركزا لعلاج الإدمان.

ندوات توعوية بمستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية لنشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية

وأضاف مجاهد، أنّ الحملة تستمر على مدار 30 يومًا، وتشهد تنظيم ندوات توعوية داخل مستشفيات الأمانة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، للعمل على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنّ الحملة تنطلق من مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بقطاع القاهرة الكبرى والذي يضم «مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية، مستشفى حلوان للصحة النفسية، ومستشفى الخانكة للصحة النفسية».

وتابعت عبدالمقصود، أنّ النقطة الثانية لانطلاق الحملة ستكون من مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان بقطاع صعيد مصر، والذي يضم مستشفيات «بني سويف، المنيا، أسيوط، وأسوان»، إضافة إلى مركز بلصفورة لعلاج الإدمان في محافظة سوهاج.

ندوات دورية لرفع الوعي النفسي للمرضى وأسرهم

وأكدت أمين عام أمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين، بتنظيم حملات وندوات دورية تستهدف رفع الوعي النفسي لدى المرضى وأسرهم.

يُذكر أنّ مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدّم خدمات واستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية التابعة للأمانة، إضافة إلى تقديم خدمة استشارات الصحة النفسية المجانية عبر خدمة الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة يوميًا، من خلال الرقمين 08008880700، 0220816831.