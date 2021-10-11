كيف يتم الحصول على رقم تأمينى للمرة الأولى؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية لـ«التأمينات الاجتماعية»، أنه فى حالة الرغبة فى الحصول على رقم تأمينى، يتم التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة، جاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين حول كيفية الحصول على رقم تأمينى للمرة الأولى؟.

لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص، ويستمر حتى استحقاق المعاش، ويكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة خطوات يتم الاستعلام من خلالها عن الرقم التأميني، حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

- الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217.

- في حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

- يقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التاميني بقاعدة المعلومات بالحاسب.

- ​في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

- ​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.​

كيفية معرفة الرقم التأميني بالرقم القومي عن طريق النت

- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــا

- الدخول على الخدمات التي يقدمها الموقع.

ـ الضغط على خدمات المؤمن عليهم، ثم قم بالضغط على الخدمات التأمينية.

- قم باختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- الضغط على ​​بدء الخدمة.

- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

- الضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.