تفاصيل استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

شهدت مدينة عدن جنوب اليمن، انفجار سيارة مفخخة، اليوم الأحد، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق ما ذكره موقع «العربية»، واستهدف الانفجار موكب محافظ عدن، أحمد حامد لملس، خلال مروره في مديرية التواهي.

نجاة محافظ عدن من استهداف موكبه

من جهته، قال مصدر أمني إن محافظ عدن لم يصب بأذى، مشيراً إلى أن الانفجار نجم عن مرور مركبة محملة بالمتفجرات بجانب الموكب، وبحسب إحدى الصحف اليمنية فإن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

انفجارات في عدن استهدفت قوات حكومية

وفي واقعة سابقة، وتحديدا في شهر يوليو الماضي، قتل جندي من قوات الحكومة الشرعية اليمنية وجرح آخر، في تفجير استهدف آليتهم في العاصمة المؤقتة عدن بجنوب اليمن، وكان مصدر يمني قد قال حينها لوكالة «سبوتنيك»، إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق، بالتزامن مع مرور دورية أمنية جوار جولة معسكر بدر في مديرية خور مكسر شرق عدن، موضحا أن التفجير أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، وأن الشرطة فتحت تحقيقا في الهجوم لكشف المتورطين فيه.

استهداف قائد شرطة دار سعد في عدن

وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، فإنه قد سمع دوي انفجار ضخم في مديرية دار سعد بشمال شرق مدينة عدن بجنوب اليمن، وأكدت مصادر محلية استهداف قائد شرطة دار سعد، مصلح الذرحاني، بعبوة ناسفة، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

انفجارات واشتباكات بين الأمن وجماعات مسلحة

وكانت مصادر قد لفتت إلى أن اشتباكات مسلحة قد دارت بين الأمن وجماعة مسلحة عقب الانفجار، في حين أن المعلومات الأولية أشارت إلى وجود ضحايا، دون معرفة التفاصيل.