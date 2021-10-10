افتتاح مدرسة صلاح عبد الله جبارة بتكلفة 6 ملايين جنيه بالشرقية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدرسة صلاح عبدالله جبارة للتعليم الأساسي بعزبة الشيخ حامد، التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والمقامة على مساحة 1970 مترا مربعا، وتتكون من 5 طوابق، وتضم 11 فصلاً دراسياً، بتكلفة 6 ملايين و652 ألف جنيه.

محافظ الشرقية يتفقد مدرسة صلاح عبد الله

حضر الإفتتاح سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينه أبو حماد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي العزبة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، وغرفة الوسائل التعليمية، والتي ضمت أعمالا مبتكرة للطلاب، بالاشتراك مع المعلمين مثل مجسمات للمحاور المرورية الجديدة، وكذلك لمسار رحلة العائلة المقدسة بالشرقية.

تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدرسة

واطمئن المحافظ على تسليم الكتب المدرسية لجميع طلاب وطالبات المدرسة، متمنياً لهم عاماً دراسياً سعيداً، وطالبهم بالحفاظ على المدرسة ونظافتها أولاً بأول لتستمر لأكبر فترة ممكنةز

وشدد على إدارة المدرسة بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم خلال العام الدراسي الجديد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

كما شهد محافظ الشرقية حصة التربية الرياضية لطالبات الصف الثالث الإعدادي، مؤكدًا ضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية والاستفادة منها قائلا العقل السليم في الجسم السليم.

وأوضح المحافظ أن المدرسة الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين، وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بتطوير قطاع التعليم، وذلك من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال المقبلة.