تفاصيل إعلان السعودية زيادة عدد المعتمرين وزيارة الحرم «دون لقاح كورونا»

أعلنت وزارة الحج السعودية عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل يومياً في الحرم المكي، مضيفة أن التحصين ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام وفقا لصحيفة وئام السعودية.

3 حالات للتحصين موزعة على فئتين

وأعلنت السعودية عن 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا».

وقالت الصحيفة السعودية إن الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» «محصّن بجرعتين» أو «محصّن بالجرعة الأولى» وأكملوا 14 يوما.

مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعلن ⁧#وزارة_الحج_والعمرة⁩ بالتنسيق مع الجهات المختصة عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصلٍ يوميًّا.

يمكنكم الحجز عبر تطبيق "توكلنا". pic.twitter.com/3YfqsKZ5Fb — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) September 30, 2021

أداء العمرة دون تلقي لقاح كورونا

وقالت الصحيفة السعودية إن الفئة الثانية هي من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس كورونا وتظهر حالتهم الصحية «محصّن متعافي» في «توكلنا»، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وشددت وزارة «الحج والعمرة» السعودية على إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكل الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنها سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عامًا بإصدار التصاريح لزيارة بيت الله الحرام عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا»، وحجز المواعيد لأداء العمرة، بشرط تحصينهم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.