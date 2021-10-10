«الأطباء» تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي.. «القاهرة» الأقل تصويتا

أعلنت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، نتيجة التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، والتي أجريت يوم الجمعة الموافق الأول من شهر ربيع الأول عام 1443 هجرية، 6 أكتوبر 2021 ميلادية.

انتخابات الأطباء

وأضافت الشافعي، في مؤتمر صحفي منعقد الآن في دار الحكمة، أنّ عدد أطباء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، بلغ 29 ألفا ز129 طبيبا، وعدد من يحق لهم التصويت 186745 طبيبا، بما فيهم المسافرين في الخارج الذين تعذر عليهم المشاركة لعدم وجود تصويت إلكتروني، ويقدر عددهم بنحو 70 ألف طبيب.

نتيجة انتخابات نقابة الأطباء

وأكدت رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أنّ عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم 11863 بنسبة مشاركة 6.4%، وعدد الأصوات الصحيحة 11178 صوتا، والأصوات الباطلة 685 صوتا.

وكانت أعلى 5 محافظات في التصويت، هي: الفيوم، الأقصر، كفر الشيخ، دمياط، وبني سويف، بينما كانت أقل محافظة في التصويت هي القاهرة، بنسبة مشاركة تقل عن 1%.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة

1. أكثر من 15 سنة قيد:

- الدكتور أحمد حسين عبدالسلام وحصل على 5845 صوتا.

- الدكتور أسامة محمود كمال وحصل على 5269 صوتا.

- الدكتور جمال عميرة عبدالحليم وحصل على 5229 صوتا.

2. أقل من 15 سنة قيد:

- الدكتور أحمد محمد علي إبراهيم وحصل على 5673 صوتا.

- الدكتور خالد أمين مصطفى زارع وحصل على 5376 صوتا.

- الدكتور مايكل يوسف سعد الله نان وحصل على 4186 صوتا.

الفائزون بعضوية مجلس النقابة العامة عن القطاعات

- قطاع القاهرة: الدكتور محمـد سمير علي 363 صوتا.

- قطاع شرق الدلتا: الدكتور أيمن عبدالحميد ابراهيم سالم وحصل على 1242 صوتا.

- قطاع وسط الدلتا: الدكتور محمد سلامة محمود جاد وحصل على 1171 صوتا.

- قطاع غرب الدلتا: الدكتور محمد فريد محمود حمدي وحصل على 1044 صوتا.

- قطاع شمال الصعيد: الدكتور أحمد حمدي أحمد.

قطاع جنوب الصعيد: الدكتور مصطفی هاشم محمود عثمان وحصل على 1330 صوتا.

وأُعلنت نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجالس النقابات الفرعية بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية.

انتخابات نقابة الأطباء

ووجّهت الشافعي، أعضاء هيئة النيابة الإدارية الذين أشرفوا قضائيا على العملية الانتخابية لضمان الشفافية والحيادية، قائلة: «ذلك ما عهدناه منهم فيما سبق من انتخابات نقابية، ونخص بالشكر المستشار صبحي محمد حسين الطوخي، على ما بذله من جهد وعلى حرصه على حضور المؤتمر الصحفي»، كما وجّهت الشكر لرجال الشرطة المصرية، الذين تولوا تأمين دار الحكمة وباقي المقرات الانتخابية بالمحافظات قبل وأثناء وبعد تصويت الأطباء.

كما وجّهت الشافعي، الشكر والتحية للموظفين أعضاء لجنة الانتخابات من الإداريين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، لما بذلوه من جهد متواصل خلال الشهور الماضية، بداية من أبريل وحتى أكتوبر 2021، وكذلك وجّهت الشكر للأطباء المرشحين الذين التزموا بتعليمات لجنة الانتخابات، فيما يخص ميثاق الشرف الانتخابي الذي وضعته اللجنة، ولكل الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في هذا العرس الانتخابي استجابة لدعوة نقابات الأطباء على مستوى الجمهورية للمشاركة في تلك الانتخابات.