«بباوي» و«الذهب» يفوزان في سباق انتخابات الأطباء بمطروح

انتهت جولة انتخابات نقابة الأطباء الفرعية في محافظة مطروح، بفور 4 أطباء خلال جولة انتخابات التجديد النصفي، من بينهم 2 فوز بالتزكية تحت سن 15 سنة خدمة، و2 فوق السن 15 سنة، عقب معركة انتخابية دارت بين 4 مرشحين من أطباء مطروح.

نتائج انتخابات نقابة الأطباء في مطروح

وأعلنت، اليوم السبت، اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي نتيجة انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة مطروح نتائج الانتخابات، والتي جاءت بفوز كل من الدكتور محمد إبراهيم عبدالمقصود أخصائي الجراحة العامة، والدكتور الدكتور عبدالرحمن صبري أخصائي الأنف والأذن، بالتزكية لعدم ترشح أحد أمامهم، بمقعدى تحت السن مستوى 15 سنة، كما أعلنت فوز كل من الدكتور عاطف بباوي، أخصائى الأطفال، والدكتور الذهبى أحمد الذهبي أخصائي الأطفال، بمقعدي مستوى فوق السن 15 سنة، بعد معركة انتخابية بين 4 مرشحين على المقعدين.

انتخابات نقيب الأطباء

وقال الدكتور أحمد السوهاجي نقيب الأطباء في محافظة مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أجواء الإنتخابات أجريت تحت إشراف قضائي، وفي نزاهة تامة وإقبال من الأطباء خلال جولة انتخابات التجديد النصفى التى شهدتها نقابة مطروح الفرعية وجميع النقابات في المحافظات.

وأوضح السواهجي، أن انتخابات النقابة المقبلة ستشهد انتخابات النقيب في كل نقابة فرعية، بالإضافة إلى انتخاب 2 من الأطباء على مقعدى فوق السن، و2 آخرين على مقعدى تحت السن.

جدير بالذكر أن نقابات الأطباء الفرعية في مصر شهدت منذ ساعات انتخابات التجديد النصفى مقعدين تحت سن 15 عضوية في النقابة، ومقعدين فوق السن 15 في أجواء هادئة، ومنافسة قوية بين المتقدمين.