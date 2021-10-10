الحكم في طعن «المعزول» على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك 24 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز طعن رئيس الزمالك المعزول، الذي طالب فيه بوقف قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، للنطق بالحكم بجلسة 24 أكتوبر الجاري.

الدعوى تطالب إيقاف قرار تجميد مجلس الزمالك

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

طعن هاني زادة على تجميد مجلس إدارة الزمالك

كما أقام هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، في بيان سابق لها، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.