قائمة أسعار «أوبل كورسا 2022» في مصر بعد بزيادة 5 آلاف جنيه

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «أوبل» خلال الأيام الماضية، عن ارتفاع في أسعار طراز «أوبل كورسا موديل 2022» زيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه؛ وترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها داخل السوق المحلي حسب المعُلن من الوكيل.

قائمة أسعار سيارة «أوبل كورسا موديل 2022».

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئة واحدة تأتي بسعر 330 ألف جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات «أوبل كورسا موديل 2022»

-تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات، بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 230 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 8.7 ثانية.

-تستهلك السيارة متوسط 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

-تأتي السيارة بأبعاد (4060 ملم الطول، 1960 ملم العرض، 1433 ملم الارتفاع، 2538 ملم طول قاعدة العجلات).

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 309 لتر.

التجهيزات وسائل الأمان

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع إلكتروني للفرامل، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام تحذير الخروج عن الحارة المرورية، وخاصية التعرف على الإشارات المرورية، ونظام التعرف على السرعة المحددة، نظام الفرامل الذكي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء أوتوماتيكي، بخاصية ضبط و ضم المرايات كهربائيًَا، وإضاءة نهارية للمصابيح الأمامية LED، ومصابيح ضباب، جنوط رياضية 17 بوصة، حساسات إضاءة ومطر، وسنتر لوك، وريموت كنترول، كاميرا خلفية، وحساسات أمامية وخلفية للركن، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وسبويلر خلفي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، ومسند يد أمامي، ومثبت ومحدد السرعة».