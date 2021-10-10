10 صور لطلاب الأزهر في بداية العام الدراسي الجديد.. «العمة والقفطان» أبرزها

انطلقت العملية التعليمية في كليات ومعاهد الأزهر الشريف وانتظمت الدراسة اليوم، ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر عددًا من الصور لطلاب الأزهر الشريف في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021-2022، وقام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر بجولة داخل عدد من كليات الجامعة أمس.

جامعة الأزهر

وتقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بالتَّهنئة لكلِّ طلَّاب مصر بالعام الدِّراسيِّ الجديد، متمنيًا لهم تفوُّقًا وتميُّزًا يلبِّي أحلامهم ورغبات آبائهم، ويجعلهم مصدر فخرٍ لوطنهم، ولا يفوتني أن أوصيهم بضرورة استثمار أوقاتهم وطاقاتهم، بما يجعلهم نافعين لوطنهم ولأنفسهم.

العام الدراسي الجديد

وقال الضويني بحسب بيان نشرته مشيخة الأزهر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أتقدَّم بالشُّكر لأبنائي وبناتي طلَّاب الأزهر، وإخواني من المعلِّمين وكلِّ القائمين على العمليَّة التعليميَّة، الَّذين أظهروا للعالم صورةً أزهريَّةً مشرقةً، عندما ظهروا في أوَّل أيَّام العام الدِّراسيِّ الجديد، ملتزمين بالإجراءات الاحترازيَّة، عاكسين بذلك حالة الوعي والإدراك لخطورة ما يحدق بنا من وباءٍ فتَّاك.

وواصل وكيل الأزهر: وفي ظلِّ المتابعة الجادَّة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهاته بتوفير كلِّ سبل الدَّعم لإنجاح العمليَّة التَّعليميَّة أجدني متفائلًا بمستقبل هذه الأجيال ما داموا بهذه الدَّرجة من الوعي والمسؤوليَّة، حفظ الله أوطاننا وأزهرنا.

وكان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قد تفقد أمس كليات الفتيات؛ للاطمئنان على الطالبات في اليوم الأول، لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022م، وذلك فور عودته من العاصمة الإيطالية، روما مصاحبًا للأمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتضمنت الجولة مشاركة رئيس الجامعة ونائب فرع البنات في الاحتفال الذي نظمته طالبات الكشافة ببدء العام الدراسي، واستقبال الطالبات الجدد؛ حيث رُفع علم جمهورية مصر العربية، وردد النشيد الوطني.

لقاح كورونا

وحث رئيس الجامعة الطالبات، بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة، خصصت عددًا من النقاط للتطعيم؛ تيسيرًا على الطالبات.

وقام رئيس الجامعة بجولة سائرًا على الأقدام داخل الحرم الجامعي لفرع البنات، وقام بتوزيع بعض الهدايا الرمزية عليهن، وحذرهن رئيس الجامعة من الانسياق وراء الشائعات التي تسعى لإثارة البلبلة، والنيل من استقرار الوطن، مطالبًا الجميع بالجد والاجتهاد مع بدء العام الدراسي الجديد.

ونشرت المشيخة صورا لطلاب وطالبات الأزهر الشريف أثناء بدء العام الدراسي الجديد وهي فيما يلي: