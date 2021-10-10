وزير التعليم لـ«الوطن»: توزيع التابلت على طلاب الثانوية خلال 3 أسابيع

مع بدء العام الدراسي الجديد، يتساءل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن موعد توزيع التابلت على الطلاب الجدد بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، خاصة بعد تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم طباعة كتب للثانوية العامة، طبقاً لقرار الدولة الذي جرى تطبيقه عام 2018، وأن كتب المرحلة الثانوية متاحة رقميا، بالإضافة لمصادر التعلم الأخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن بدء توزيع التابلت على الطلاب الجدد بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، سيكون خلال 3 أسابيع.

وزير التعليم: توزيع التابلت بعد استيفاء التأمين

وأضاف وزير التعليم في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه سيجري توزيع التابلت بعد استيفاء التأمين على التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي.

طريقة سداد التأمين على تابلت طلاب الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، طريقة سداد التأمين على التابلت للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وهي:

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.