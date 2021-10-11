حظك اليوم برج السرطان الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

المشاعر الجياشة أحد صفات مولودة برج السرطان، كما أنّها تطلق العنان لخيالها في توقع الأحداث، وتفضل الجو الأسري، وتمتلك شخصية مزاجية متقلبة أغلب الوقت.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك السادس يمدك اليوم بالطاقة والإصرار على إنجاز واجباتك.. تنظم جهودك جيدا وتوظفها في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمدك اليوم بالتألق وتعرف كيف توازن بين حياتك الشخصية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.