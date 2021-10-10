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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الأحد 10 أكتوبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

مولود برج الحوت يمتلك شخصية ساحرة نظرا لأن لديه قدرا كبيرا من العلم والمعرفة ويجمع بين ثقافات العالم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنب المغامرة والتسرع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الأجواء من حولك مشحونة واليوم عليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.

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