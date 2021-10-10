حظك اليوم برج الدلو الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الدلو أنّه صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

اليوم مناسب لتنمية أعمالك وتنجح بدعم ومساندة الزملاء أو رؤساء العمل وتصبح أقوى.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس والقمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي معهم أوقات عذبة.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.