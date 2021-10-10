حظك اليوم برج القوس الأحد 10-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية مرحة تعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يمنحك نشاطا وقد تحقق مكاسب وأرباح.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

فينوس والقمر في برجك يمدانك بالسحر والجاذبية والثقة في النفس ويساعدانك على التأثير فيمن حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.