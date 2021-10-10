حبس عاطل حول منزله لوكر لبيع المخدرات بالقناطر الخيرية

أمرت نيابة مركز القناطر الخيرية، حبس عاطل سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وسرقة، ضبط بحوزته 1.5 كيلو استروكس وبودرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول نشاطه الإجرامي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز القناطر الخيرية، بورود معلومات سرية تفيد قيام عاطل بتحويل منزله لوكر لترويج المواد المخدرة، وتم إخطار اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية القليوبية.

تفاصيل ضبط عاطل يدير وكرا لترويج مخدرات بمنزله بالقناطر

وتشكل فريق بحث بالتنسيق مع وحدة مكافحة المخدرات بالمديرية ووحدة مباحث مركز القناطر الخيرية، مدعوما بوحدات فنية وقتالية، وتمكنت القوات من ‘لقاء القبض على المتهم ويدعى «أ م د»، 43 سنة، عاطل، مقيم أبو الغيط دائرة المركز.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات وسرقة وضبط بحوزته كيلو جرام استروكس و500 جرام بودرة وأقراص مخدرة متنوعة، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم أمام النيابة العامة بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهواتف للاتصال بعملائه.

ضبط 47 قضية مخدرات في حملة أمنية

في سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط 47 قضية مخدرات خلال حملة أمنية نفذها مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية لضبط تجار المخدرات، كما ألقى القبض على 52 تاجر مخدرات، لـ16 منهم معلومات جنائية، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات، يفيد بقيام حملة استهدفت بعض «دواليب» تجار المخدرات، ما أسفر عن ضبط 47 قضية مخدرات وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 52 متهما لـ16 منهم معلومات جنائية، كما ضُبطت 12 قطعة سلاح ناري بحوزة 13 متهما، و8 قطع أسلحة بيضاء، وتمكنت الحملة من ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه في قضيتين مشاجرة وإحداث عاهة.