العليا للفيروسات: انكسار الموجة الرابعة لكورونا بنهاية أكتوبر 2021

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ خطوات المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، بشأن التوسع في قاعدة التطعيم إيجابية جدا، وستحقق عائدا جيدا في مواجهة تفشي كورونا، موضحا أنّ التوقعات تشير إلى أنّ ذروة الموجة الرابعة منتصف أكتوبر، والانكسار يبدأ بنهاية الشهر الحالي.

تيرة التطعيمات تسير بصورة جيدة وممتازة في مواجهة كورونا

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ وتيرة التطعيمات تسير بصورة جيدة وممتازة في مواجهة المرض، مشيرا إلى نجاح مصر في توفير الطعوم المختلفة لمواجهة المرض لمختلف المواطنين، سواء المقيمين في مصر أو الراغبين في السفر.

وتحدّث حاتم، عن أهمية استمرار زيادة نسب التطعيم ضد فيروس كورونا، للسيطرة عليه، بالتزامن مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والحرص على تنظيف وتعقيم الأيدي والأسطح بالمطهرات اللازمة باستمرار.

هيئة الدواء المصرية المنوطة بالموافقة على منح تطعيمات كورونا للأطفال

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أنّ قرار منح الأطفال أقل من 18 عاما بلقاح كورونا، يرجع لهيئة الدواء المصرية، وليس قرار أي مؤسسة، مؤكدا أنّ هيئة الدواء المصرية هي المنوطة بإعطاء الموافقات لمنح التطعيمات المختلفة بشأن فيروس كورونا.

تناول أغذية ومشروبات لتحفيز مناعة الجسم

وشدد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة البقاء خارج المنزل، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفّزة لمناعة الجسم المختلفة، فضلا عن سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا في أسرع وقت لمواجهة الإصابة بالمرض.