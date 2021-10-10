شيخ الأزهر يعود لمصر بعد زيارة إلى ألمانيا وإيطاليا

عاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى أرض الوطن، بعد زيارة علاجية لألمانيا، التي غادرها إلى العاصمة الإيطالية روما، لحضور مؤتمر أعمال قمة قادة الأديان بشأن تغير المناخ والتعليم بالشراكة مع بابا الفاتيكان.

الطيب يستقبل رئيس أساقفة كانتربري

وحضر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف إلى المشيخة اليوم، واستقبل جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري والقائد الروحي للكنيسة الأنجليكانية في العالم اليوم الأحد، بمقر المشيخة اليوم، رفقة وفد كنسي على رأسه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعدد من قيادات الطائفة في العالم.

شيخ الأزهر يجري جلسات علاج طبيعي في ألمانيا

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بتوصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنّه بحاجة لعلاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وكان الأزهر الشريف أكد في بيان أنّ «فضيلته الآن بخير والحمد لله».

ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز، المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما حضر الإمام الأكبر في العاصمة الإيطالية روما، مشاركا في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان «الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ»، في الـ4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان «نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم»، في الخامس من أكتوبر، الذي يوافق يوم المعلم العالمي