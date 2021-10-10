"التعليم" تكشف حقيقة رفع علم فرنسا في إحدى مدارس دمياط

تحدث عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن واقعة رفع علم مصر بدون نسر وليس علم فرنسا، داخل إحدى المدارس، مشيرا إلى أن الطلاب صنعوا هذا العلم، ودخلوا به إلى فناء المدرسة للتصوير به، وجرى سحبه منهم من جانب إدارة المدرسة.

فتح تحقيق في الواقعة

وأضاف وكيل وزارة التعليم بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها، وتبين أن المدرسة لم تتدخل في تصنيع العلم بهذا الشكل، بل إن الطلاب قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم، حسب كلام إدارة المدرسة.

وقال «عثمان» إن الطلاب قاموا بتصوير العلم بالطول وليس بالعرض، حتى ظهر بصورة غير التي يجب أن يظهر بها، وفق التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن العلم المصري.