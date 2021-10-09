انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022 وسط إجراءات وقائية مشددة

ينطلق صباح اليوم السبت، الموافق 9 أكتوبر الجاري، العام الدراسي الجديد 2021-2022، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع المنشآت التعليمية، وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات «التعليم» للمديريات والإدارات التعليمية في العام الدراسي الجديد 2021-2022

-التبيه على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

-التوجيه للمعلمين في المواد المختلفة في كافة المراحل التعليمية ببذل مزيد من الجهد والعمل على بناء وتنمية الشخصية المصرية.

-التنبيه المشدد بحظر استخدام أي مقررات أو كتب أو مناهج دراسية غير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

-تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد.

-التأكيد على ضرورة سد العجز في جميع التخصصات بمختلف المراحل التعليمية.

-الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري ووكلاء المدارس.

-ضرورة عقد لقاءات بين مديري المديريات وأولياء الأمور والمعلمين والاستماع لمقترحاتهم.

-توجيه وتشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية.

-التنبيه على مديري المديريات والإدارات التعليمية بضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين.

-ضرورة الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب والمعلمين والإداريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

-عدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريب للمعلمين سواء كانت داخلية أو مع جهات مانحة إلا بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

-إتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها رفع الوعي لدى المعلمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب الطلاب على البقاء في المدرسة.

-الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتأكيد على أهميتها في إعداد الأطفال وحظر تكليفها بأي واجبات منزلية.

-سرعة الانتهاء من إعداد قوائم الطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمراحل التعليم المختلفة.

-الالتزام بشروط القبول بالصوف الأولى بالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

-ضرورة تواصل مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء لإزالة الباعة الجائلين بجوار المنشآت التعليمية.

-التأكيد على ترشيد استخدام الطاقة والمياه.

-التوجيه بالتوسع في المساحات الخضراء وزرع الأشجار في المدرسة.

-إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.

-ضرورة المتابعة الشخصية من مديري المديريات والإدارات التعليمة لسير العملية منذ اليوم الأول.

-التأكيد على الاتزام بالخريطة الزمنية في خطة توزيع المناهج.