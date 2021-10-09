السيسي يستجيب لعارضة بمعرض «تراثنا»: هنوفر لك القرض وهندعمك.. ده شغلنا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إحدى العارضات في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذي افتتحه اليوم السبت.

طلبات العارضة

وطلبت العارضة التي تمتلك ورشة في منطقة بولاق الدكرور، من الرئيس السيسي، إنشاء مدارس حرفية لتدريب الحرفيين، وتقديم بعض التسهيلات على القروض مع تأجيل سداد أول قرض ليكون بعد 3 أشهر من الحصول عليه: «عاوزة أكبر، وكمان أنا بهتم بصناعة بتنقرض، وشغلنا وصل لأمريكا وبنصدره».

استجابة الرئيس السيسي

وعلق الرئيس السيسي: «الشغل كويس أوي، ما شاء الله عليكِ، اللي انتِ عاوزاه كله هنعملهولك، ده إحنا اللي نقولك من فضلك ونجري عليكي ونساعدك، وده دورنا».

وأضاف: «ممكن نوفر القرض وأي حاجة أخرى، وبالنسبة للمدرسة ممكن نروح المدارس الفنية ونقول إننا هنختار 10 أولاد وبنات ويتدربوا لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، هيجيلك وهتبتدي توريهم وهتلاقي بعضهم عنده موهبة بس عاوز يتعلم وعنده استعداد، ومن هنا أكون عملت الفرز لأنك عاوزة ناس كويسين مش عاوزة حد يوجع لك قلبك».

وتابع: «وإحنا في المرحلة الأولى ممكن نساعدك إننا ندعم بالمصروفات، والقرض، وأي حاجة تانية لازم هنعملها لأن ده شغلنا».

ووجه رئيس الجمهورية، حديثه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلًا: «الناس بتاعة المدارس الفنية في الأماكن دي نتيح لهم فرصة في إنهم يتقابلوا مع الناس –يقصد أصحاب المشروعات الحرف اليدوية- وتبقى في مسؤولية مشتركة».