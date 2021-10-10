محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يدشنان مستشفى 900 900

دشن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، مستشفى 900 900 بالمحلة الكبرى.

وجاء ذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد أيمن عاشور نائباً عن وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ونجوم المجتمع.

وأكد محافظ الغربية، أن هذا الصرح العملاق يقدم خدماته الطبية ليس لأهل المحافظة فقط ولكن لكل أبناء الدلتا، مثمناً جهود الدولة المصرية واهتمامها بصحة الإنسان حتى يكون قادراً على العطاء والمشاركة في معركة التنمية والبناء.

وفي السياق ذاته، عرض المحافظ خلال كلمته إنجازات المحافظة في قطاع الصحة، حيث استطاعت المحافظة تطوير 49 قسما من الأقسام الطبية بالمستشفيات الحكومية، وتجديد 14 مستشفى، وتوفير العديد من الأجهزة الطبية وشبكات الغازات للمستشفيات، والتي كان لها عظيم الأثر في إنقاذ العديد من مرضى كورونا.

الغربية تحقق المستهدف من تطعيم كورونا

وأشار إلى تطعيم 4.5 مليون طفل وتفعيل العديد من المبادرات الصحية، والتي استفاد منها 1.5 مليون مواطن، كما تتصدر المحافظة المركز الأول في تحقيق المستهدف اليومي للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، بأن إنشاء المستشفى الجامعي التعليمي 900900 بدأ كفكرة وحلم، تُرْجِمَ إلى واقع عندما تم إعلان تدشين المستشفى في 4 شهور فقط اختصاراً للوقت الذي قُدِّرَ بـ18 شهرا، وبدأ العمل الفعلي في التنفيذ بدايةً من تخصيص الأرض مروراً بعمل الرسومات الهندسية وإنشاء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا، والتي تتولى تمويل المستشفى حتى تكويد وإدراج المستشفى ضمن مشروعات الدولة القومية التي رأت النور بفضل توافر الإرادة الوطنية الصادقة.

وشمل الحفل وضع حجر الأساس، وعروض لأفلام توضح خطوات ومراحل العمل على هذا الحلم الكبير وتضافر الجهود لتنفيذه، كلمات الضيوف، توقيع برتوكول التعاون بين الجامعة والشركة المنفذة، وتسليم الدروع والتقاط الصور التذكارية.

مراحل إنشاء مستشفى 900 900

يُذْكَرْ أن المستشفى الجديدة يتم إنشاؤه على 3 مراحل بإجمالي مسطحات بنائية 65 ألف متر مربع وبتكلفة تتجاوز المليار جنيه، ويتكون المستشفى من ثلاث مبان «مستشفى الطوارئ، مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الرعاية الصحية» بطاقة استيعابية 600 سرير.