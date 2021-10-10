بعد إعلان مرضها.. من هي داليا أشرف التي بكت أمام الرئيس؟

كشفت داليا أشرف، مذيعة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «دي إم سي»، عن إصابتها بغضروف الرقبة، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الإعلامية صورة لها وهي تظهر برقبة صناعية، معلقة عليها: «لبست رقبة يا منطقة عشان الغضروف»، واختتمت حديثها قائلة: «شكراً 2021».

داليا أشرف تبكي أثناء رؤيتها للرئيس عبد الفتاح السيسي

هي مذيعة شابه استطاعت تخطي كل الحواجز والقيود ودخلت في الزحام، في مطار شرم الشيخ، خلال تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتزعت منه مقابلة قصيرة لصالح شاشة «النهار»، التي تعمل بها، حيث قال لها الرئيس عندما رآها تبكي أمامه «أنا بتفاءل بك»، لتثير بعد ذلك اهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أول وظيفة شغلتها الإعلامية داليا أشرف

أول وظيفة عملت بها الإعلامية داليا أشرف في إدارة التسويق في وزارة الشباب والرياضة، ثم شغلت وظيفة علاقات عامة وخارجية بنفس الوزارة، ثم تم تعيينها مديرة مكتب مساعد وزير الشباب الأسبق.

بدايات داليا أشرف مع «النهار»

عملت في قناة «النهار»، بعد ثورة 25 يناير، وقامت بتغطية العديد من الأحداث التي مرت بها البلاد، منها الانتخابات الرئاسية وثورة 30 يونيو، كما استطاعت أيضاً تغطية العديد من المؤتمرات مثل المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شرم الشيخ، والقمة الأفريقية.

داليا أشرف تطلق مبادرة لمرضى البهاق

أثناء عملها في «دي إم سي»، أطلقت مبادرة جديدة لدعم مرضى البهاق من الأطفال، وقالت الإعلامية خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن هذه المبادرة جاءت بعد إصابة الفنان رامي جمال بمرض البهاق، وعن تفاصيل المبادرة قالت: «سوف نستضيف أطفال مصابين بالبهاق، للظهور كـ «موديلز»، لعرض مجموعة من الأزياء المختلفة، سواء كانت كاجوال أو سواريه».