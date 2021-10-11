أحد محاور حياة كريمة.. خطوات استخراج شهادة محو الأمية لاستكمال التعليم

إيمانا من الدولة بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منحت الأشخاص الذيم لم ينالوا تعليمهم فرصة لمحو أميتهم من خلال مبادرة «حياة كريمة»، وعليه، يبحث هؤلاء الذين تلقوا الفرصة عن كيفية استخراج شهادة محو الأمية ليتثنى لهم استكمال دراستهم بالمرحلة الإعدادية والثانوية، وصولًا إلى التعليم الجامعى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، الأوراق المطلوبة وإجراءات الحصول على طلب استخراج شهادة محو الأمية وفقا لدليل الخدمات الحكومية الإلكترونية نقلا عن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

طلب استخراج شهادة محو الأمية

ويتطلب استخراج شهادة محو الأمية عدة إجراءات ومستندات جاءت على النحو التالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة محو الأمية

1- سحب نموذج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مجاناً.

2- صورة بطاقة شخصية أو عائلية.

3- صورتان شخصيتان للطالب.

شروط الحصول على خدمة استخراج شهادة محو الأمية

- السن: أكبر من 10 سنوات.

- ألا يكون أدى أية مرحلة من مراحل التعليم.

إجراءات خدمة استخراج شهادة محو الأمية

1: التوجه إلى الإدارة.

2: الحصول على نموذج وملئه.

3: تحضير المستندات.

4: تقديمها للإدارة.

5: تقدم الخدمة بشكل مجاني.

محو الأمية وقرى «حياة كريمة»

وفي سياق متصل، قال الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتغيير شكل مصر وبناء جمهورة جديدة يحظى فيها المواطن المصرية بـ«حياة كريمة» خالية من الفقر والجهل والمرض «نركز بشكل كبير على قرى حياة كريمة ونستهدف رفع مستواها الثقافي والوعي، وهناك 6 محافظات حدودية لها خصوصية ونحتاج إلى إعلانها خالية من الأمية خلال أقل من عامين»، وفقا لمداخلة هاتفية سابقة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هناك خطة لإعلان مصر خالية من الأمية قبل عام 2030، ويتم تكثيف الجهود في المناطق التي بها نسبة سكان كبيرة، وأن مبادرة حياة كريمة، ساعدت على ذلك حيث جرى حصر الأميين في هذه المناطق بمعاونة كل أجهزة الدولة والوزارات.

مصر تفوز بجائزة اليونسكو فى محو الأمية

وفي أغسطس الماضي، أعلنت منظمة اليونسكو رسميًا فوز مصر بجائزة كونفوشيوس 2021 لمحو الأمية عن تجربة جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والخاصة بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت للمناطق الريفية والفقيرة بجمهورية مصر العربية.

وقدمت التجربة برامجا تدريبية لإعداد طلاب الجامعات للعمل كمعلمين لمحو الأمية في المجتمعات، فضلاً عن استخدامه أدوات التعلم عن بعد لتعليم المهارات الرقمية ومهارات الاتصال وتعليم الكبار.