محافظ الفيوم يتفقد مدارس «حياة كريمة» في أول أيام العام الدراسي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، عدداً من المدارس ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، وانضباط الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وشملت الجولة تفقد مدرسة الغرق الرسمية المتميزة للغات، التي تم إنشائها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة تبلغ نحو 8 ملايين و320 ألف جنيه، وتضم 8 فصول ابتدائي بإجمالي 266 طالبا وطالبة.

قاعات رياض أطفال جديدة بمدارس الفيوم

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إنّ المدرسة تشمل أيضاً 4 قاعات رياض أطفال بإجمالي 197 تلميذا وتلميذة، موضحاً أنّ المحافظ يتفقد الفصول الدراسية، ودورات المياه، وملعب المدرسة، واطمئن على سير الدراسة وانتظام الطلاب داخل الفصول.

محافظ الفيوم يتفقد مدرسة «حياة كريمة»

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ محافظ الفيوم تفقد أيضاً مدرسة قلهانة الإعدادية المشتركة التي تم توسعتها ورفع كفاءتها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، وتضم المدرسة 15 فصلاً بإجمالي 790 طالب وطالبة، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية وتابع سير العملية التعليمية بصورة طبيعية وسط إجراءات احترازية لوقاية الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة من عدوي فيروس كورونا.

محافظ الفيوم يهنئ الطلاب بالعام الدراسي

وقدم محافظ الفيوم التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وناشد الطلاب بضرورة الانتظام في الدراسة والمذاكرة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق والتميز العلمي، لافتاً إلى أنّ التعليم يمثل خط الدفاع الأول لمصر، مؤكدًا أنّ القيادة السياسية تولي المنظومة التعليمية اهتماماً كبيراً .

«حياة كريمة» طوق النجاة لأهالي الريف

وأكد «الأنصاري»، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تُعد طوق النجاة لأهالينا في الريف المصري، حيث تم تحقيق حلمهم في توفير كافة الخدمات اللازمة لهم في محل إقامتهم، لافتاً إلى أنّ ما شهدناه بأعيننا داخل المدارس التي قمنا بزيارتها اليوم.

836 ألف طالب وطالبة في العام الجديد

الجدير بالذكر، أنّ محافظة الفيوم تضم 1951 مدرسة و618 مدرسة تعليم مجتمعي، بإجمالي نحو 836 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.