افتتاح مجمع مدارس الرياض ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بنى سويف، مجمع المدارس بقرية الرياض الذي يضم مدارس تعليم أساسي عبارة عن مدرسة ابتدائي وأخرى إعدادي، ومدرسة ثانوية فنية، بإجمالي 45 فصلاً، حيث يعد المجمع، الذي تكلف إنشاؤه 21 مليون جنيه، أول مشروع يتم افتتاحه من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

انتظام الدراسة في 2340 مدرسة ببني سويف

وانتظمت الدراسة، في جميع المدارس التي تزيد عن 2340 مدرسة على مستوى المحافظة، بإجمالي 813 ألفا و568 طالباً وطالبة بمختلف مراحل التعليم، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية ووفق الخطة التي تم إعدادها لتوفير أجواء صحية وآمنة للتعامل مع جائحة كورونا، وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة وصحية.

محافظ بني سويف: قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة بالمبادرة الرئاسية

وأشار المحافظ إلى أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة داخل قطاعات المبادرة، والتي يستفيد منها نحو 40 قرية بناصر وببا، موضحا الانتهاء من 14 مشروعا، أضافت 227 فصلا جديدا في قرى المركزين، وبتكلفة تقترب من 90 مليون جنيه، فيما يجرى العمل في 41 مشروعا ما بين إنشاء جديد وتوسع وإحلال كلي وجزئي، باعتمادات تزيد عن 180 مليون جنيه، ستضيف 476 فصلاً دراسيا جديدا، بخلاف البدء في إجراءات طرح 3 مدارس بتكلفة 12 مليون جنيه تضيف 33 فصلاً دراسيا، بخلاف 42 مدرسة سيتم تطويرها ورفع كفائتها من تمويل المبادرة بواقع 22 مدرسة بناصر و20 مدرسة ببا، بجانب 17 مدرسة سيتم تطويرها خارج المبادرة، ضمن خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتمويل من الهيئة.

المشروع نفذته الأبنية التعليمية خلال 6 أشهر

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المجمع الذي نفذته الهيئة العامة للأبنية التعليمية خلال 6 شهور، واستمع لعرض موجز عن مكونات المجمع ، الذي يضم مدرسة للتعليم الأساسي"إنشاء جديد"بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه، وتتكون من 33 فصلا منها 6 فصول لرياض الأطفال و18 فصلا للمرحلة الابتدائية و9 فصول للإعدادي، بجانب بعض الملحقات والتي تشمل دورات مياه للبنين وودورة مياه للبنات ورياض اطفال و غرف وحجرات.

كما تفقد المحافظ مبنى المدرسة الفنية (إنشاء جديد) الذي أنشئ بتكلفة تقدر بنحو 11 مليون جنيه، ويضم ملحقين، أحدهما مبنى الفصول يضم 12 فصلاً دراسيا على مساحة 410 أمتار، إضافة إلى مبنى الورش على مساحة 466 مترا.