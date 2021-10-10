«تعليم دمياط» تكشف حقيقة رفع علم فرنسا داخل إحدى المدارس 

كشف عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، حقيقة رفع علم فرنسا في طابور الصباح بإحدى المدارس، موضحًا أن إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلامًا احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وانتصارات أكتوبر المجيد، إلا أن مجموعة من التلاميذ صنعت العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي.

وأكد عثمان، في بيان من مديرية التربية والتعليم بدمياط، أن ذلك الخطأ غير متعمد من التلاميذ، بالإضافة إلى أن التصوير بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو باللون الأزرق، وفور اكتشاف الأمر تم تحويل الموضوع للشئون القانونية.

تعليم دمياط تكرم أبناء الشهداء

كرمت مديرية التربية والتعليم بدمياط ومديرية أمن دمياط، أبناء الشهداء في اليوم الثاني من الدراسة اليوم الأحد، وذلك برئاسة عادل عبد التواب عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وإشراف عبد الرازق الزيني، وكيل المديرية، وحضور محمد قورة، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وأعضاء هيئة التدريس، وبمصاحبة كلا من المقدم مصطفى عبد الحليم، والنقيب محمد أبو جلاله، الذين اصطحابا أبناء شهداء الوطن من منازلهم إلى المدارس المقيدين وحضور الطابور المدرسي والتحدث مع الطلاب عن تضحيات الشهداء من أجل الوطن، لتعميق الشعور لدى أبناء الشهداء وذويهم بحرص الدولة على رعايتهم، مما يحقق أصداًء إيجابية في نفوسهم تدفعهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية بنجاح وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

كلمة عن حرب أكتوبر

وألقى عبد الرازق الزيني، وكيل المديرية كلمة في طابور الصباح بمدرسة النيل الإعدادية بنات عن اليوم العالمي للمعلم، وحرب أكتوبر 1973، وفضل شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وطننا.