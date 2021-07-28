وكيل تعليم دمياط يكرم أولى دبلوم الفنادق على مستوى الجمهورية

أقام عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفالية اليوم الأربعاء، لتكريم الطالبة «آلاء ريحان محمد اللاوندي»، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في دبلوم المدارس الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية.

وأهدى وكيل الوزارة شهادة تقدير للطالبة الحاصلة على المركز الأول، تقديراً لتفوقها الدراسى متمنياً لها النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة، حيث احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية، قسم مطبخ، للعام الدراسى الحالى.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره لعائلة الطالبة «آلاء»، وما بذلوه من جهد لمساعدتها على التفوق، مشيداً بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد العمل والجهد لدفع المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، واحتلال المراكز الأولى دائماً.

حضر التكريم محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني، وخالد محيلب، مدير إدارة التعليم التجاري والفندقي، وحامد محمود النيلي، مدير مدرسة رأس البر الفندقية.

وسبق للطالبة «آلاء ريحان محمد اللاوندي» أن عبرت عن شعورها بسعادة غامرة، بعدما زفت «الوطن» إليها خبر تفوقها وحصولها على المركز الأول، حيث أطلقت الزغاريد، بالإضافة إلى عدد من المقربين منها.

وروت الفتاة قصة تفوقها لـ«الوطن» قائلة: «لم أكن أتخيل حصولي على هذا المجموع، بعدما كلل الله تعبي بالنجاح والتوفيق، بمساعدة والدتي ووالدي اللذين كانا إلى جواري في كافة خطواتي»، مشيرةً إلى إصرارها على الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفندقية، رغم حصولها على مجموع 255.5 درجة، من 280 درجة في الشهادة الإعدادية، يؤهلها للالتحاق بالثانوية العامة.