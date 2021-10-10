مواصفات وأسعار سيارة «ستاريا» الجديدة

أطلقت شركة هيونداي موتور رسميًا طراز «ستاريا» الجديد، ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات (MPV) في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال عرض رقمي.

التصميم الخارجي للسيارة ستاريا الجديدة

يستوحى التصميم الخارجي لطراز «هيونداي ستاريا» أسلوبه من الشكل الانسيابي لسفن الفضاء، إذ جرى تزيين مقدمة «ستاريا» بمصابيح أفقية طويلة للإضاءة، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية المنخفضة.

- جهّزت سيارة ستاريا بمجموعة من الخصائص التي تركّز على مساعدة السائق وعناصر التصميم المستقبلية التي تحقق تجارب متجددة للسائقين والركاب، وتجعل زمن التنقل أكثر إنتاجية وراحة، إذ تتمتع السيارة بلمسات حصرية من الكروم والنحاس على شعار «هيونداي»، والشبكة الأمامية، والمصابيح الأمامية، والمصدات الأمامية والخلفية، والعجلات، والمرايا الجانبية، ومقابض الأبواب، لتعزيز روعة المظهر المتميز والحديث لهذه المركبة العصرية.

- تسهم خطوط الحزام المنخفضة والنوافذ الجانبية البانورامية بتحسين مستويات الرؤية العامة وخلق شعور بالمساحة المفتوحة، كما يتمتع مقعد السائق بمظهر مستقبلي عالي التقنية مع شاشة عرض أمامية متطورة مقاس 10.25 بوصة، وآلية التبديل الإلكتروني للحركة من خلال الأزرار؛ وتوجد اللوحة الرقمية أعلى لوحة القيادة لتوفير رؤية خالية من العوائق للسائق ومنحه مزيداً من المزايا الوظيفية العملية عند القيادة.

- يتميز موديل «ستاريا بريميوم» بمصابيح (Parametric Pixel) الفريدة من هيونداي، في تصميم منسجم يمتد حتى مؤخرة السيارة التي تتميز بنافذة عريضة تحيط بها المصابيح الخلفية الرأسية الطويل، وجرى خفض ارتفاع الصادم الخلفي بحيث يمكن للركاب تحميل وتفريغ الحمولة بسهولة تامة.

- يضم موديل «ستاريا بريميوم» المخصص لسبعة أشخاص مقاعد فاخرة في الصف الثاني يمكن إمالتها إلكترونيًا، وتحريكها لتسهيل الوصول أو زيادة مساحة الأمتعة إلى أقصى حد، أما الموديل المخصص لتسعة ركاب فيسمح بتحريك المقاعد الفردية بالصف الثاني بزاوية 180 درجة لتصبح بمواجهة مقاعد الصف الثالث.

- توفر الإضاءة الداخلية المتاحة بـ 64 لونًا في موديلات «ستاريا بريميوم» أجواء داخلية مميزة، إذ يمكن ضبط الإضاءة المتناغمة بشكل مباشر وغير مباشر لتضيء قمرة القيادة ووحدة التحكم والأبواب ومناطق الشحن، ويزداد الشعور بالرفاهية داخل المقصورة بفضل النظام الصوتي المتطور من Bose.

أبعاد السيارة ستاريا الجديدة

- يعزز استخدام المساحة الداخلية المبتكرة في «ستاريا» بفضل قاعدة العجلات التي يبلغ قطرها 3273 ملم، بطول إجمالي يبلغ 5253 ملم، وعرض 1997 ملم.

- يبلغ الارتفاع الإجمالي لهذه المركبة 1990 ملم، وهذا ما يتيح للركاب إمكانية الدخول والخروج بسهولة.

- تختلف المساحة المتاحة للتخزين اعتمادًا على الترتيب المختار للمقاعد في السيارة.

القوة والأداء والتجهيزات الخاصة للسيارة

- تأتي مركبة «ستاريا» متعددة الاستخدامات بخيارين للمحركات، الأول محرك VGT سعة 2.2 لتر يعمل بالديزل، أما المحرك الثاني (Smartstream G6DIII) فهو بسعة 3.5 لتر ويعمل بالبنزين.

جرى تطوير محرك الديزل حديثًا، وجرى تزويده بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليولد قوة تبلغ 177 حصان، وعزم دوران يصل إلى 44 كيلوغرام للمتر.

- سهم الشاحن التوربيني عالي الكفاءة والمبرد بالهواء والمزود بضاغط محسّن بتوفير أفضل عزم دوران خلال السرعات المنخفضة.

- أما المحرك الثاني، والذي يعمل بالبنزين، فيقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليولد قوة تبلغ 272 حصان وعزم دوران يبلغ 33.8 كيلوغرام للمتر.

- يوفر نظام الإدارة الحرارية المتكامل الخاص بها معدلات أفضل في كفاءة استهلاك الوقود من خلال التحكم بدرجة حرارة سائل التبريد، وفقًا لظروف تشغيل السيارة.

- التصميم الديناميكي الهوائي للجزء العلوي من الهيكل، وتحسينات الجزء السفلي من الجسم، ساهمت بتحسين الأداء وتوفير معدلات أفضل لاستهلاك الوقود.

- جرى تزويد جميع المقاعد بأحزمة أمان من ثلاث نقاط مع مساند للرأس، وأحدث تقنيات الوسائد الهوائية، ويجرى تعزيز أنظمة السلامة بشكل أكبر من خلال الميزات الذكية الأخرى مثل مساعد تجنب الاصطدام الأمامي (FCA) ومساعد تجنب الاصطدام في النقاط العمياء (BCA) ومساعد الخروج الآمن (SEA) ونظام التحكم الذكي بالسرعة (SCC) ومساعد متابعة المسار (LFA) ومساعد الالتزام بالمسار (LKA).

ويحقق نظام القيادة بالدفع الكلي HTRAC أقصى مستويات العزم بالإطارات الأربعة، ليضمن السير الآمن حتى في حال الطرق الزلقة بسبب ظروف الطقس السيئة.

- يتمتع طراز «ستاريا بريميوم» بالعديد من الوظائف الذكية مثل الأبواب الكهربائية المنزلقة الذكية وغطاء الصندوق الخلفي الكهربائي الذكي، إذ يفتح كلاهما ويغلقان تلقائياً عند اقترابك أو ابتعادك أثناء حملك للمفتاح الذكي.

ألوان موديلات «ستاريا»

وتتوفر موديلات «ستاريا» بثمانية ألوان خارجية تشمل: لون «آبيس» الأسود اللؤلؤي، والأبيض الكريمي، و«غرافيتي» الرمادي المعدني، و«مون لات» الأزرق اللؤلؤي، والفضي المعدني، والأصفر الديناميكي، و«أوليفاين» الرمادي المعدني، و«غايا» البني اللؤلؤي.