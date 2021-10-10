غلق 1663 منشأة مخالفة لمواعيد غلق المحال منذ بداية أكتوبر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات مواعيد غلق المحال للمواعيد الشتوية بلغت 1663 مخالفة خلال الفترة من 1 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات مستمرة بكل المحافظات لمتابعة التزام المحال والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية بمواعيد الغلق واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من إنذار المنشأة في بادئ الأمر وبعدها الغلق، وفي حالة تكرار المخالفة يصل الأمر إلى مضاعفة العقوبة وصولا إلى سحب رخصة المحل، حيث مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية يتم وفق المواعيد الشتوية من بداية شهر أكتوبر طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية.

مواعيد المحال والمطاعم

وفيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية خلال فترة الشتاء يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء، أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فهي تبدأ يوميا من الخامسة صباحا وتغلق الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح وغلق الورش

أما مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية تبدأ يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، كما يتم استثناء عدد من الأنشطة من مواعيد غلق محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، والأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.