«التنمية المحلية»: «أيادي مصر» تستهدف تمكين المرأة والشباب

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، إن منصة «أيادي مصر»، تستهدف دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت للمساعدة في تسويقها داخلياً وخارجياً.

وأشار «شعراوي» إلى مشاركة الوزارة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمشروع «أيادي مصر».

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن شركة «إي أسواق مصر» التابعة لمجموعة «أي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، تقدم الدعم للمشروع، والذي يعتبر أول منصة إلكترونية لتسويق منتجات الحرف اليدوية المصرية وبما يزيد عن 1000 منتج فني متنوع مصنوع بأيدي المصريين، ولا سيما أبناء محافظتي قنا وسوهاج.

منصة أيادي مصر

وأكد شعراوى، أن منصة «أيادي مصر»، تعد أحد أهم المشروعات الرائدة لوزارة التنمية المحلية لدعم الجانب التراثي للفن المصري والحرف اليدوية، والذى تم إطلاقه بين كل من وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وشركة «إي أسواق مصر» التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

تمكين المرأة والشباب

وأوضح أن المنصة تدخل ضمن استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة، وكذلك لإتاحة كل المبادرات على شبكة الإنترنت لتمكين المواطنين من الاستفادة بكافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية، ومن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج تنمية صعيد مصر.

ورحب الوزير، بالشراكة القائمة بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي والمسؤولين بشركة «إي أسواق مصر» بغرض تطوير أسواق البيع والشراء والدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية الشاملة التي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد وخفض الأسعار النهائية للمستهلكين وتنمية المجتمع المصري وإنعاش النمو الاقتصادي ومساندة استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المال.

الربط الإلكتروني بين المنتج والمستهلك

وقال إسلام مأمون الرئيس التنفيذي لشركة «إي أسواق مصر»، إن الدور المحوري الذى تقدمه الشركة في دعم العديد من الأسواق المصرية داخل الاقتصاد القومي يمنحها مزيداً من الفخر والاعتزاز بما تمثله من إضافة قوية لسلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني؛ فيتم الربط الإلكتروني بين المنتجين والمستهلكين وراغبي العمل والإنتاج مع إضافة الكثير من المزايا وتقديم العديد من آليات الدعم المباشر وغير المباشر لكافة المنتجين والوسطاء وأصحاب سلاسل الإمداد داخل كافة المنصات التسويقية الوطنية التي أطلقتها «إي أسواق مصر»، التي تعتز بتبعيتها لمجموعة «إي فاينانس» الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

تسويق الحرف اليدوية والتراثية

وعلى صعيد منصة «أيادي مصر»، أكد أنه يتم إتاحتها دائماً بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي تقدم كل الدعم لجميع العاملين بمجال الحرف اليدوية والتراثية، والتي تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية كأعمال الخزف والفخار والمشغولات اليدوية ومنتجات الجلود والتحف والمقتنيات الفنية وغيرها، لافتا أن المنصة تمكين المنتجين في مجالات الحرف اليدوية من الوصول إلى المشترين داخل وخارج مصر بشكل مباشر دون الحاجة إلى الوسطاء، بحيث يستطيع أي من أصحاب الحرف اليدوية فتح متجر خاص باسمه على المنصة، ويكون بمثابة موقعه الإلكتروني الخاص، ويرفع من خلاله صور منتجاته ويعرض أسعارها ويبيع بشكل مباشر ويُحصل الثمن إلكترونياً.