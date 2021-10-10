إجازات شهر نوفمبر 2021.. 4 أيام دون عطلات رسمية

تشكل الإجازة لدى العاملين عاملًا رئيسيًا لتحسين الأداء الذهني، إذ يوصف الأطباء النفسيون للأشخاص الذين يعانون من الإزعاج والقلق والتوتر، بأخذ قسط من الراحة، والابتعاد عن ضغط العمل لفترة معتدلة، لذا ينتهز الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص الإجازات الرسمية بفارغ الصبر، ويبحثون من وقت لآخر عن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر بشكل مستمر، ومع إعلان الإجازات المتبقية في شهر أكتوبر 2021، ازدادت عمليات البحث حول إجازات شهر نوفمبر 2021.

إجازات شهر نوفمبر 2021

وطبقًا لقوانين 81 لسنة 2016 الخاص بتنظيم العمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل 12 لسنة 2003، المنظم لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، فإن العام الميلادي 2021، ستنتهي فيه الإجازات الرسمية، بإجازة رسمية في 19 أكتوبر 2021 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الخاص التي يحصل عليها جميع العاملين المصريين، في مؤسسات القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص.

ولن يشتمل شهر نوفمبر 2021 على أي إجازات رسمية سوى العطلات الأسبوعية وهي 4 أيام على النحو التالي:

- الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021.

- الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021.

- الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021.

- الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2021.

كما يصبح مجموع أيام الإجازات 6 أيام للعاملين بالمؤسسات الذي يحصلون على إجازة خلال يومي الجمعة والسبت.

ويوافق موعد إجازة المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1443، بناء على استطلاع هلال شهر ربيع الأول، والذي أعلنته دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، وذلك على خلاف الحسابات الفلكية التي قالت إن غرة ربيع الأول ستكون الخميس وموعد المولد النبوي سيكون الاثنين 18 أكتوبر 2021.

ومن المقرر وفقًا لقانون ترحيل الإجازات الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن يجرى ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع لتصبح يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته للقطاعين العام والخاص، وذلك مثلما حدث مع إجازة ذكرى الاحتفال بنصر أكتوبر، إذ جرى ترحيلها من يوم الأربعاء 6 أكتوبر إلى الخميس 7 أكتوبر، وهي إجازة للقطاعين العام والخاص.

يذكر أنَّ الإجازات الرسمية 2021 في مصر بدأت بأعياد الميلاد 7 يناير 2021، الخاصة بالإخوة الأقباط، إذ بلغ إجمالي الإجازات الرسمية في مصر التي يحصل عليها العاملون بالقطاعات الحكومية والأعمال والأعمال العام والخاص، نحو 18 إجازة رسمية، يضاف إليها أيام الراحات والعطلات الأسبوعية العادية، وتشمل أيام الجمع والسبت لبعض الجهات التي تحصل على يوم السبت عطلة رسمية.