دقات القلب السريعة.. متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

سرعة ضربات القلب شكوى متكررة قد تكون أمرا طارئا يمر سريعا على خير، أو قد تكون علامة على الإصابة بمرض في القلب، فكيف يتم التعامل مع هذه الحالة، ومتى تعتبر أمرا عابرا ومتى تستوجب زيارة طبيب القلب؟ هذه الأسئلة يجيب عنها الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب والأوعية الدموية، والعميد السابق لمعهد القلب، قائلا: «إن دقات القلب السريعة من الممكن أن تكون أمرا بسيطا، وممكن تكون علامة خطيرة وتؤدي إلى سكتة قلبية».

مسببات ضربات القلب السريعة

وأضح «شعبان» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الدقات السريعة تحدث نتيجة للمجهود، والتوتر والانفعال، وهو تسارع طبيعي لا يحتاج إلى علاج، كما تحدث الدقات السريعة نتيجة عوامل كثيرة منها: نقص الهيموجلوبين (فقر الدم)، (الأنيميا)، نشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، عدم انتظام الأملاح في الدم، انخفاض ضغط الدم، وانخفاض السوائل في الدم، مرض السكر أيضا يسبب دقات قلب سريعة».

وتابع: «العلاج في هذه الحالات هي علاج الأنيميا والغدة وضبط الأملاح والسكر والضغط والسوائل، الدقات السريعة ممكن تكون نتيجة اختلال في كهرباء القلب سواء مولود بها أو مكتسب، أو نتيجة مرض في القلب في الصمامات، أو في العضلة أو في الشرايين التاجية وهي أخطر الأنواع، أو يحدث بسبب اختلال في النظام الكهربي للقلب، ومن الممكن أن يكون خطيرا».

نصائح للتعامل مع ضربات القلب السريعة

ونصح الطبيب من يعانون من ضربات القلب السريعة قائلا: «خلال النوبة على الشخص أن يأخد نفسا عميقا ويحاول أن يكح، وتدليك الرقبة مكان النبض السباتي، أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة، مع كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء، التوقف عن بذل المجهود الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين».

كما نصح بشرب السوائل المفيدة وأهمها الماء والعصائر الطبيعية الطازجة، واستخدام الأملاح بطريقة معتدلة، محذرا من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب الذي سيطلب عمل رسم قلب وهولتر 24 ساعة، وبعدها من الممكن أن يصف أدوية، أو يعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو كي بموجات الراديو، أو يقوم بزرع جهاز صدمات كهربية، وفي حالة التسارع البطيني الخبيث من الممكن يقوم بعمل سكتة قلبية وموت مفاجئ.