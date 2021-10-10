«التعليم» تنفي فقدان 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم بالإسكندرية

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فيديو تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، والذين أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021- 2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى، ما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

لجنة عاجلة لتقصي الأمر وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقدان 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم، الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور.

عدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم

وناشدت الوزارة أولياء أمور والطلاب عدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم، ولتوفير الفرصة لزملائنا المعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.