نائب وزير التعليم للطلاب: اتبسطوا «عشان المخ يشتغل»

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رسالة للطلاب وأولياء الأمور، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2021، يطالبهم بالحفاظ على صحتهم بالتغذية السليمة وتطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم والالتزام بممارسة الأنشطة والمحافظة على وقتكم.

ألم الدراسة لحظة وتنتهي بينما إهمالها ألم يدوم مدي الحياة

وطالب نائب وزير التعليم لشئون المعلمين، الطلاب بالجد والاجتهاد والحرص وتحصيل الدروس أول بأول، قائلًا: «لا تترددوا في توجيه أي سؤال للمعلم لكي يرشدكم ويساعدكم علي التفوق وأرجوكم أبنائي استمتعوا بتعلمكم لأنه بقدر ابتهاجكم بقدر انتعاش المخ لديكم».

وتابع «حجازي»: «اعلموا أبنائي أنَّ ألم الدراسة لحظة وتنتهي، بينما إهمالها ألم يدوم مدى الحياة، تمنياتي لكم أبنائي التلاميذ بعام دراسي موفق، تتحقق فيه كل أمانيكم وبالتوفيق والسداد لكم جميعا».

«حجازي» يوجه المعلمين بتشجيع الطلاب على البحث والتقصي

كما وجه نائب وزير التعليم، المعلمين، بتشجيع التلاميذ على البحث والتقصى واستثمار كل طاقتهم حتى يمتلكوا مهارات التفكير بأنواعه المختلفة، مطالباً بتأكيد أنَّ إيداع المعلومات في عقول التلاميذ لتخزينها يساعد في صناعة قوالب مكررة من التلاميذ غير قادرة على مواكبة متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين ولا يحقق بناء الإنسان المصري.

وطالب «حجازي» المعلمين: «أرجوكم أعزائي المعلمين وأولياء الأمور لا تقدموا معلومات جاهزة للتلاميذ بل ساعدوهم علي بناء المعرفة بأنفسهم وبناء شخصيتهم وحدوث تعلم حقيقي يساعد التلاميذ على الاندماج والتفكير والاستمتاع بما يتعلمونه حتى يوظفونه في حياتهم»