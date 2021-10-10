خالد الجندي: حديث «إن الله إذا أحب عبدا عسّله» يعني الختام المسك

تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن لفظ «عسّله»، الذي ورد في الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا أحب عبدا عسّله».

العمل الصالح قبل الموت

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة «DMC»، أن معنى هذا اللفظ وفقا لرد النبي عليه الصلاة السلام هو «يفتح الله عز وجل له عملا صالحًا قبل موته ثم يقبضه عليه»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعني الختام المسك.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أتمنى أن يبحث الجميع عن الأعمال الصالحة حتى يموتوا عليها، وكل شخص له رزقه، فقد كنت مع صديقي وهو رجل أعمال، وقال لي إن سر نجاحه أنه كان من هواة الصيد، وتعلم اقتناص فرصة عمل الخير، وبالتالي فإنه حرص على مساعدة المحتاجين في الوقت المناسب وبسرعة حتى لا تفوته الفرصة».

خالد الجندي: من المهم إننا منمنعش نفسنا من عمل الخير

وحكى خالد الجندي موقفا حدث لصديقه حين ساعد رجلا محتاجا: «قالي الراجل اللي ظهر قدامي لو مكانش اختبار من ربنا مكانش هيظهر ولا كنت هشوفه، وبالتالي من المهم إننا منمنعش نفسنا من فعل الخير».

وأوضح أن فعل الخير مثل «القنص» يحتاج إلى الانتباه والتركيز، وإذا أفلت قد لا يعود مرة أخرى: «صديقي يقدم الكثير من أفعال الخير، ومفتقرش لأن سيدنا النبي حلف على ده، وقال والذي نفسي بيده ما نقص مال من صدقة، وبالتالي فإن عسّله يعني وراك حاجة تدخلك الجنة، أو باب أو صفقة توصلك لربنا».