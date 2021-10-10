طلاب «السعيدية» يؤدون تحية العلم في أول أيام الدراسة بحضور محافظ الجيزة

انتهى طلاب المدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بمحافظة الجيزة من أداء طابور الصباح في أول أيام الدراسة بعد ترديد النشيد الوطني، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة وبكساوي مصطفى مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية وبدوي علام رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة وسط طلاب المدرسة.

لائحة الانضباط المدرسي لجميع الطلاب

ومن جانبه، أعلن حسين عبد الحكيم مدير عام إدارة المدرسة للطلاب لائحة الانضباط المدرسي لجميع الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، والتي تتضمن الآتي:

- الحضور مبكرا في السابعة والنصف صباحا بداية من اليوم.

- الالتزام بطابور الصباح وبالتعليمات الخاصة المعلنة في الإذاعة المدرسية.

- الالتزام بالزي المدرسي وغير مسموح نهائيا بارتداء ملابس لا تليق بك كطالب علم مثل الشورت والبنطلون المقطع والسلاسل والحظاظات وخلافه.

- ضرورة وضع الكمامة وقت دخول المدرسة والفصل وممنوع نهائيا الدخول بدونها.

- أن يكون معك زجاجة مياه للشرب خاصة بك.

- عدم استخدام أدوات الغير.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- عدم المصافحة باليد أو القبلات.

- الالتزام بالنظام عند الصعود والنزول عبر السلالم.

- ضرورة المُحافظة على مقتنياتِ المدرسة داخل الصّف وخارجه، وعدم العبث في الأثاث المدرسيّ وعدم العبث بزجاج نوافذ المدرسة وعدم الكتابة على الجدران أو الرسم على الأسوار العامّة حفاظا على المَنظر العام منعا لإهدار المال العام حتى لا تتسبب في تَكليف ميزانية المدرسة والدولة مبالغ ضخمة لتَصليح الأضرار الناتجة عن عمليات التخريب.

أداء المدارس لرسالتها التعليمية

وأكد مدير عام إدارة المدرسة للطلاب، أن التزام الطالب يساعد المدرسة على أداء رسالتها التعليمية.