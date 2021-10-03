محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية للكباري على ترعة المريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لإقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاؤها على ترعة المريوطية، حيث تفقد الكباري الواقعة بمناطق العروبة وأستديو مصر وتقاطع شارع ترسا مع المريوطية، للوقوف على التجهيزات النهائية، لما لها من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية.

وشدد المحافظ على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري، ليتماشى مع النسق العام للطريق.

كما كلف المحافظ بسرعه الانتهاء من كل الأعمال المتبقية، والتي تشمل دهان البلدورات ومد الكابلات الكهربائية، وتركيب أعمدة الإنارة، وإجراء التنسيق النهائي لأرصفة المشاة، وذلك في اطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها للوقوف علي نسب التنفيذ.

تخطيط مروري لطريق المريوطية

وتابع المحافظ إجراء التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية، ووجه بالإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء من الطريق بالكامل.

كما تفقد محافظ الجيزة ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية، لمتابعة التجهيزات الجارية والوحدات الجديدة التي تم وضعها، إضافة إلى أعمال البنية التحتيه التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه.

البمحافظ يتفقد الوحدات الحضارية بممشى المريوطية

وحرص المحافظ على الالتقاء بأحد مستأجري الوحدات الحضارية بممشى المريوطية والاستماع إلى رأيه، موجها بضرورة مراعاة الشكل الجمالي في الوحدة سواء كان مطعما أو كافيه، والحفاظ على النظافة بمحيط الوحدة وعدم السماح بتشويه الموقع.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.