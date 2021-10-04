حسن يوسف: إلهام شاهين ستحاسب على نيتها عند تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

أثارت الفنانة إلهام شاهين، جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، بعد إطلاقها مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد وفاة صاحبها، إذ أعلنت عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، بدلاً من أن تتركها «ليأكلها الدود»، على حد قولها، الأمر الذي لاقى استحسانًا من قبل البعض، فيما انتقد البعض الآخر هذه المبادرة.

ومن جهته، قال الفنان حسن يوسف، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ «لكل فرد وجهة نظره، وهذا رأيها الشخصي الذي يجب أن يُحترم، ولكن الرأي الأول والأخير في هذه المبادرة هو رأي الشرع، متابعاً: «لا استطيع أن أقول أي شيء عن هذه المبادرة، قبل سؤال دار الإفتاء أولاً».

حسن يوسف: إلهام شاهين ستحاسب على نيتها

وأضاف الفنان حسن يوسف، أنّ الفنانة الهام شاهين سوف تُحاسب على نيتها الخيرة، لأنها ستخدم الشخص الذي ستتبرع له بأعضائها».

صديق الفنان حسن يوسف يتلقى التبرع بـ«كبد»

وتطرق الفنان حسن يوسف في حديثه إلى صديق له يقيم في «لندن»، كان يحتاج إلى زراعة كبد، حتى وصل إلى متبرع على غير ديانته، وأنه خضع للعملية وحصل على جزء من الكبد، قائلاً: «كان لدي صديق مسلم ملتزم في لندن، وكان يحتاج إلى كبد وأخذه من شخص غير مسلم حينها، واعتقد أن هذا جائز في الدين، وإلا لم يفعلها صديقي أبدا».

وكانت الفنانة إلهام شاهين، قد دعت إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر، على غرار بنك القرنية الذي كان موجودًا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مضيفة «وصيت عائلتي بالتبرع بأعضائي بعد وفاتي، أتمنى أكون قدوة لغيري، هذا شيء محترم وأكيد ربنا هيجزينا عليه».