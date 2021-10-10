سامي مغاوري: لا علاقة بين «اللعبة 3» و«اللعب مع الكبار».. تشابه أسماء

نفى الفنان سامي مغاوري ما تردد خلال الفترة الماضية، عن وجود تشابه بين بعض أحداث الجزء الثالث لمسلسل «اللعبة»، مع فيلم «اللعب مع الكبار» للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال سامي مغاوري، لـ«الوطن»، إنّ الجمهور قد يعتقد وجود تشابه في الأحداث، لأن الجزء الثالث للمسلسل يحمل نفس اسم الفيلم، موضحًا أن الأمر يقتصر على تشابه الأسماء فقط، لا سيما أنّ كل جزء يحمل اسمًا مختلفًا عن الآخر، كما أن العمل يدور في إطار كوميدي عكس الفيلم.

سامي مغاوري: بدء التصوير خلال أيام

وأوضح أنه من المُقرر انطلاق التصوير، خلال الأيام القليلة المُقبلة، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية في شهر يناير المُقبل، مُعربًا عن أمله أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويُحقق نفس النجاح الذي حققه الموسمان الأول والثاني.

يذكر أنّ مسلسل «اللعبة 2»، عُرض في شهر فبراير الماضي، وأشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاوري وأوتاكا.

شيكو يشوق الجمهور للجزء الثالث

وكان الفنان شيكو، شوق جمهوره قبل 3 أسابيع تقريبًا، حيث نشر صورة من التحضيرات للموسم الثالث من مسلسل «اللعبة»، دون إضافة أي تعليق، حيث تبين من الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أنه سيحمل اسم «اللعب مع الكبار».

وحظى المنشور، بنسبة تفاعل كبيرة من قبل زملاءه الفنانين، والذي أعربوا عن سعادتهم البالغة بوجود جزء جديد من مسلسل اللعبة، منهم الفنان أحمد السعدني، وأحمد الشامي، ومحمد الكيلاني، وهند عبد الحليم، وأحمد زاهر، وعمرو عبد العزيز، وآخرين.