سامي مغاوري: تكريمي بالمهرجان القومي للمسرح «مش متوقع»

أكد الفنان سامي مغاوري، إنه لم يكن يتخيل يوماً أن يتم تكريمه من خلال المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر.

وقال سامي مغاوري، خلال ندوة تكريمه على هامش مهرجان المسرح القومي لدورته الرابعة عشر، والتي أدارها الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، إن نشأنه في حي الحلمية المفعمة بالفن والموسيقى والمحبة أثرّت في تكوينه وعشقه للفن منذ طفولته، وتكوين حسه الفني من خلال ذهابه إلى السينما الصيفي.

«وقال البحر» أول عمل درامي لـ«مغاوري»

وأشار إلى تقديمه مايزيد عن 104 مسرحية، من بينها مسرحيات قطاع خاص، متابعا: «لو اشتغلت في مسرحية ووجدتها مجرد هلس وإفيهات أعتذر عنها بعد ذلك».

وأشار إلى أنه عاشق للمسرح، الذي بدأ من خلاله وانطلق منه إلى عالم الدراما والمشاركة في مسلسل «وقال البحر»، مع المخرج محمد فاضل.

وتابع: «أنا لم ألعب أدوارا كوميدية في بداياتي الفنية، وحرصت على لعب كل الأدوار دون حصري في دور بعينه، بيسعدني كلمة ممثل الذي يلعب كل الأدوار كوميدية ودرامية ويقدم الخير ويقدم الشر».

سامي مغاوري يستعد لتصوير «اللعبة 3» خلال أسابيع

ويستعد الفنان سامي مغاوري، لبدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في العمل بجزأيه.

مسلسل «اللعبة» أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.