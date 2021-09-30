اليوم.. ندوة سامي مغاوري بـ«الأعلى للثقافة» بعد تكريمه من «القومي للمسرح»

تبدأ فعاليات اليوم الثاني من المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14، بعقد جلسات نقاشية حول التمصير في المسرح المصري، والتراث الشعبي في المسرح المعاصر، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، على هامش مهرجان القومي للمسرح الذي تم افتتاحه مساء الاثنين الماضي.

ندوتان للفنان سامي مغاوري والمخرج إميل جرجس

كما يعقد اليوم ندوة للفنان سامي مغاوري، للحديث عن مشواره الفني، وذلك عقب تكريمه في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، ويدير الندوة الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، كما تعقد ندوة لتكريم المخرج المسرحي إميل جرجس، ويديرها الناقد أحمد هاشم.

جلستان لمناقشة 5 محاور فكرية عن المسرح

وتعقد الجلسة النقاشية الأولى في الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرًا، وتناقش ثلاثة موضوعات، وهي دور الترجمة في النهضة المسرحية، ونجوم الاقتباس في المسرح المصري من الرواد إلى المسرح المعاصر، والتمصير في المسرح المصري من الرواد إلى المسرح المعاصر، ويتحدث فيها دكتور مصطفى سليم، ودكتور عمرو دوارة، ودكتور نجوى عانوس.

وتعقد الجلسة الثانية على هامش المهرجان القومي للمسرح في الساعة 1:30 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، وتتضمن محورين، الأول تحت عنوان الكاتب المسرحي من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة، ويتحدث فيها كل من الدكتور سمير الخطيب، والدكتور ياسر علام، والمحور الثاني بعنوان محور استلهام التراث الشعبي في المسرح المعاصر بين التأصيل والتجديد، ويتحدث فيها الناقد أحمد خميس، والدكتورة سامية حبيب.