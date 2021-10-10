مستشار الرئيس: دورة جديدة لتطعيمات كورونا بعد تلقيح الفئات المستحقة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه بعد الانتهاء من تطعيم كل الفئات المستحقة، وتكوين نوع من المناعة الوطنية الجماعية سنحتاج إلى تطعيم الفئات الأكثر عرضة للمرض مثل الكوادر الطبية والإعلامية وكبار السن، مضيفًا: «سنبدأ دورة جديدة من التطعيمات بعد انتهاء الحملات القومية للتطعيم»، على غرار ما يحدث مع الأنفلونزا الموسمية.

مستشار الرئيس: الذروة ستستمر مدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن أعداد إصابات فيروس كورونا في تصاعد، موضحًا أن مصر أصبحت تمتلك خبرة تراكمية كبيرة على مستوى الكوادر الطبية، وأصبحت تتعامل مع الحالات بكل حرفية، وبالتالي فإن العدد الأكبر من الإصابات تعفى، لافتًا إلى أنه وأسرته حصلوا على لقاح كورونا منذ 6 أشهر.

وتابع: «عندما يصل عدد الحالات إلى نوع من الثبات والاستقرار لعدة أيام متتالية، ثم يبدأ في الانخفاض فإن الذروة تكون حان موعدها، وتستمر لمدة تتراوح بين 7 أيام و10 أيام، ثم تبدأ الأعداد بعدها في الانخفاض».

«تاج الدين»: معظم إصابات كورونا بسيطة ومتوسطة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن معظم الإصابات بسيطة ومتوسطة، أما الحالات الشديدة والشديدة جدًا فهي أقل، ومازال هناك نوع من احتواء هذه الأزمة والموجة، ويجرى التعامل معها بكل حرفية والأمور تسير في طريق صحيح.

وأشار إلى أنه جرى رصد أن إصابات كورونا لدى الأطفال أقل وأضعف، ونفس الشيء عند الشباب، لكن هذا لا يعني أنهم لن يصابوا به أبدًا: «كانت لدينا مستشفيات أطفال مخصصة لعزل الأطفال في الموجات الثلاث السابقة، وكان بها أعداد كبيرة من الأطفال، وإصاباتهم أقل شدة وحدة، لكنهم يحملون الفيروس و ينقلونه إلى الأهل والأجداد».