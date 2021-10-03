بريد الوطن .. وصّل الصرف الصحى لـ«الحسانيين» يا محافظ الجيزة

منذ سنوات طويلة ونحن نعيش معاناة شديدة فى قرية «الحسانيين» بالجيزة، نظراً لعدم تشغيل شبكة الصرف الصحى بالمنطقة، مما ترتب عليه تراكم الكثير من مياه المجارى بالشوارع، وانتشار الأوبئة والحشرات بالمنطقة، وهو ما يهدّد حياة الجميع بالأمراض، مع العلم بأن شبكة المواسير الداخلية للمنطقة قد اكتمل حفرها، وتركيبها، لذلك نناشد محافظ الجيزة، ووزير الإسكان، التوجيه العاجل بتشغيل شبكة الصرف الصحى للمنطقة، حتى يتم توفير حياة آدمية كريمة لنا، والحفاظ على أرواح المواطنين من الأمراض، وتخفيف معاناة السكان، بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

عن الأهالى: ياسر إسماعيل يوسف

زمام الحسانيين - منشأة القناطر بالجيزة

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