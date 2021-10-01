بريد الوطن .. إلى صديق

تقف القلوب على المنبر

وتخطب فى الأمم والورد

فى شعاب مكة والأزهر

وببسمته السماء تمطر

فلا أهدمُ الشعب الأسمر

صديقنا الشمس السكر

صنعه الرحيم من ماس

كالرسل منذ الإسكندر

نسل الخلفاء الأصقر

على باشا النور الأمهر

للوطن للحقوق خنجر

فى قلب خطر الإجرام

فملائك السما له تشكر

حمايته للرسل وأكثر

حفيد الرسول الأكرم

على باشا نسرنا الأكبر

على خليفة الذى يُبحر

فى بحار الأهوال ويُكسّر

عظام الشرور والإجرام

فأنهار السعادة تتفجر

فى ربوع الوطن الأخضر

عبداللطيف أحمد فؤاد

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