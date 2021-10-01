بريد الوطن .. إلى صديق
كتب:
الوطن
10:07 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
تقف القلوب على المنبر
وتخطب فى الأمم والورد
فى شعاب مكة والأزهر
وببسمته السماء تمطر
فلا أهدمُ الشعب الأسمر
صديقنا الشمس السكر
صنعه الرحيم من ماس
كالرسل منذ الإسكندر
نسل الخلفاء الأصقر
على باشا النور الأمهر
للوطن للحقوق خنجر
فى قلب خطر الإجرام
فملائك السما له تشكر
حمايته للرسل وأكثر
حفيد الرسول الأكرم
على باشا نسرنا الأكبر
على خليفة الذى يُبحر
فى بحار الأهوال ويُكسّر
عظام الشرور والإجرام
فأنهار السعادة تتفجر
فى ربوع الوطن الأخضر
عبداللطيف أحمد فؤاد
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com