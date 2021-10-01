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محمود مسلم

بريد الوطن .. إلى صديق

كتب:

الوطن
10:07 م | الجمعة 01 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تقف القلوب على المنبر

وتخطب فى الأمم والورد

فى شعاب مكة والأزهر

وببسمته السماء تمطر

فلا أهدمُ الشعب الأسمر

صديقنا الشمس السكر

صنعه الرحيم من ماس

كالرسل منذ الإسكندر

نسل الخلفاء الأصقر

على باشا النور الأمهر

للوطن للحقوق خنجر

فى قلب خطر الإجرام

فملائك السما له تشكر

حمايته للرسل وأكثر

حفيد الرسول الأكرم

على باشا نسرنا الأكبر

على خليفة الذى يُبحر

فى بحار الأهوال ويُكسّر

عظام الشرور والإجرام

فأنهار السعادة تتفجر

فى ربوع الوطن الأخضر

                                                                  عبداللطيف أحمد فؤاد

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